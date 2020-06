Przegląd tygodnia w Rumi, najważniejsze wydarzenia od 31.05 do 6.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Piłkarski sezon na Pomorzu w niższych ligach został zakończony. Od III ligi do B klasy nie będzie spadków, a tylko awanse. Kto zatem będzie w przyszłym sezonie grał w wyższej lidze? Sprawdźcie! Oto komplet zespołów od III ligi do B klasy na Pomorzu, które po przedwczesnym zakończeniu sezonu świętowały i przygotowują się do gry na wyższym szczeblu.

W poprzednich czterech latach w Parku Miejskim w Wejherowie mogliśmy zobaczyć postacie z bajek, baśni, komiksów, czy filmów. A to za sprawą Charytatywnego Biegu Superbohaterów. W tym roku z powodu panującej epidemii koronawirusa w Polsce impreza będzie miała inną formę. 7 czerwca odbędzie się ona w świecie wirtualnym.

Polska krajem absurdów - można się o tym przekonać, przeglądając stronę "Polskie Absurdy" na Facebooku. Wybraliśmy dla Was najciekawsze perełki. Sprawdźcie! Kliknijcie w "zobacz galerię".

Oczko wodne przy każdym domu to nowy pomysł, który ogłosił niedawno Andrzej Duda i Ministerstwo Klimatu. Ma on zachęcić Polaków do zbierania wody deszczowej w zbiornikach retencyjnych powstających na działkach przy prywatnych domach. Można będzie uzyskać nawet do 5 tys. złotych dofinansowania od państwa. Co na to internet? Oczko wodne sprawiło, że przypłynęła wena i memy. Po co jechać na wakacje, skoro będziemy mogli być nad wodą - pojawiają się głosy internautów.