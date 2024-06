Przegląd tygodnia z 23.06.2024 w Rumi. Najważniejsze wydarzenia od 16.06 do 22.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z Rumi, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny!

O zdrowiu, bezpieczeństwie i pupilach w podróży opowiadali eksperci podczas akcji „Witajcie wakacje” w Porcie Rumia. Spotkanie, pełne dodatkowych atrakcji, cieszyło się dużym zainteresowaniem, a do stoisk podchodziły całe rodziny.

W środę, 19 czerwca, około godziny 7:12 doszło do kolizji z udziałem trzech samochodów w Redzie (powiat wejherowski). Pod opieką medyków znajdują się dwie osoby.

Mnóstwo atrakcji, gier, zabaw, warsztatów, wyśmienitego jedzenia i dobrej muzyki, a wszystko to atmosferze klimatycznej edukacji- tak wyglądał Piknik Ekologiczny w wejherowskim parku. Ekofabryka przeprowadziła akcję charytatywną „Pomaganie przez gotowanie”, której celem było wsparcie lokalnych schronisk dla zwierząt.

Zaczęło się! Znacznie szybciej niż w latach minionych. Sezon grzybowy 2024 można uważać za otwarty. Kto teraz wybierze się do lasu z pustym koszykiem nie wróci.

Piłkarze Arki Gdynia spotkali się na pierwszych zajęciach i zaczęli przygotowania do nowego sezonu w rozgrywkach Fortuny 1. Ligi. Na boisku pojawili się nowy bramkarz Damian Węglarz z Chrobrego Głogów oraz świeżo pozyskany Adam Ratajczyk z Zagłębia Lubin. Trenował także wracający po kontuzji Dawid Gojny.

Wspólnie rozpocznijmy wakacyjny czas. Wszystkich chętnych już w sobotę, 22 czerwca, w godz. 11.00-14.00 zapraszamy do Centrum Handlowego Auchan Rumia, gdzie wrócimy do tematu dotyczącego bezpiecznego wypoczynku. Nasi eksperci podpowiedzą, czego unikać i jak się zachować w trudnych sytuacjach. Przypomną, dlaczego warto na czas skompletować apteczkę i jak w słoneczne dni skutecznie się chronić. Nie zapomnimy o czworonożnych przyjaciołach, którzy latem często z nami podróżują. Będą niespodzianki i wiele atrakcji dla najmłodszych!

W Dębogórach w gm. Kościerzyna doszło do wypadku autobusu z samochodem osobowym marki Dacia Logan. Ze wstępnych informacji wynika, że są dwie osoby poszkodowane, w tym jedna w ciężkim stanie. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Horoskop tygodniowy: 17 czerwca - 23 czerwca 2024 roku. Czy zastanawialiście się kiedyś, co przynosi los w nadchodzącym tygodniu? Czy jesteście ciekawi, jakie wyzwania lub możliwości mogą pojawić się na drodze? To, co kryje przed tobą przyszłość, odkrywa wróżka Samanta.

To była istna uczta dla oczu - samochody, którymi jeździło się przed laty, wciąż są na chodzie. Otrzymały drugie życie, a niektóre są tak dopieszczone, jakby wyjechały wprost z salonu. Nie tylko cudne porsche budziło emocje podczas II Zlotu Zabytkowych Samochodów w Chmielnie. Cudeniek motoryzacji tu nie brakowało. Wszystko dzięki Sławomirowi Bugajskiemu, który już po raz drugi był sprawcą tej wyjątkowej atrakcji w Chmielnie.