Radni Rumi po "zmianie płci" w aplikacji FaceApp. Zobaczcie, jakby wyglądali!

Tak mieszka Zenek Martyniuk ZDJĘCIA

Oto rezydencja Zenka Martyniuka polskiego króla disco polo. Jeszcze do niedawna dom Zenka dla jego fanów był tajemnicą.Tak mieszka Zenek z żoną. Ostatnio jednak piosenkarz wpuścił do swojej rezydencji dziennikarzy. Wraz z żoną Danutą i ich pupilem piosenkarz mieszka w ładnym do...