Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do klas I Szkoły Podstawowej w Rumi

- 23 marca - 27 kwietnia - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - 11 maja - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 11 maja - 22 maja - potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia - 26 maja - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

1) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany

jest wniosek – 50 pkt;

2) kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego

w szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 40 pkt;

3) niepełnosprawność kandydata – 30 pkt;

4) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka

przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej

prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje

wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 30 pkt;

5) wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej

dzieci) – 30 pkt;

6) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt;

7) kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego

w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 10 pkt

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła podstawowa będzie nadal dysponować wolnymi miejscami dyrektor tej szkoły przeprowadzi postępowanie uzupełniające.Dodajmy, że wzór zgłoszenia do klasy I dostępny będzie w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły. Szczegółowe informacje na stronie Urzędu Miasta w Rumi.