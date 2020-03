Rewitalizacja Zagórza w Rumi. Podpisano umowę z wykonawcą |ZDJĘCIA, WIZUALIZACJA

Prace mają ruszyć do dwóch miesięcy po podpisaniu umowy i będą polegać m.in. na budowie nowoczesnych boisk, placów zabaw, nowych ścieżek rowerowych, chodników, miejsc integracji oraz wiat przystankowych. Efekt końcowy ma być widoczny w 2021 roku.

- Teraz będzie tam wymieniana sieć kanalizacyjna i wodociągowa. W trakcie inwestycji zobaczymy, co może być jeszcze do wymiany. To osiedle powstało w trakcie wojny, więc zdajemy sobie z tego sprawę, że mogą podczas prac zdarzyć się niespodzianki - mówi Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. - Osiedle zamieni się w nowoczesne, piękne i przyjazne miejsce do spędzania czasu - dodaje.