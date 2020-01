Rodzinne warsztaty teatralne książką podszyte w Rumi

- Gdy dwoje ludzi żyje razem, to jest im łatwiej, bo są razem, i jest im trudniej, bo są razem”. Co to może oznaczać w praktyce? W trakcie zajęć zastanowimy się nad sposobami budowania relacji międzyludzkich. Punktem wyjścia dramowych scen będą wizualne metafory zawarte w picturebooku Dwoje ludzi Iwony Chmielewskiej. W warsztacie mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe i starsze - informuje Stacja Kultury w Rumi.