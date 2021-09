Rowerem do 8 km od Rumi. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Wycieczki rowerowe w okolicy Rumi

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 8 km od Rumi, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 września w Rumi ma być 17°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 26 września w Rumi ma być 17°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 2

Dystans: 31,06 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 1 390 m

Suma zjazdów: 1 396 m

Darro poleca trasę rowerzystom z Rumi

Trasa łatwa o dobrej nawierzchni ,prowadzi w większości przez tereny leśne na których jest ograniczony ruch samochodów do 30km/h i zakaz zatrzymywania się na poboczach , na niektórych odcinkach jest całkowity zakaz ruchu dla samochodów. Na całej trasie spotkałem kilkadziesiąt rowerzystów i... 3 samochody. Z ciekawostek - kapliczka zbudowana z butelek po alkoholu niedaleko Darżlubia i kilka malowniczych mokradeł w poblizu trasy.

