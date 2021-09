Rowerem do 8 km od Rumi. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Rumi

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 8 km od Rumi, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 września w Rumi ma być 15°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 26 września w Rumi ma być 17°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Wizyta w Średniowiecznej Osadzie Słowian w Sławutowie

Stopień trudności: 1

Dystans: 47,69 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 92 m

Suma podjazdów: 540 m

Suma zjazdów: 548 m

GR3miasto poleca trasę mieszkańcom Rumi

Celem naszej rowerowej eskapady, oprócz aktywnego wypoczynku na łonie przyrody była wizyta w Średniowiecznej Osadzie Słowian w Sławutowie. Przekraczając bramy grodu przenieśliśmy się do dziejów naszych przodków. Dzięki licznym warsztatom mogliśmy nie tylko zobaczyć jak wyglądało życie we wczesnym średniowieczu, ale również odkryć nasze talenty. Zajęcia prowadzone przez tutejszych pedagogów, miłośników historii zachęcają do zabawy zarówno dzieci, jak i dorosłych. Zrekonstruowany gród mieści się na skraju przepięknych lasów Puszczy Darżlubskiej nieopodal Pucka.