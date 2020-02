Rozpoczęła się trzecia edycja projektu „Rumia oczami dzieci”

Projekt edukacyjny „Rumia oczami dzieci” po raz pierwszy wystartował w marcu 2018 roku z inicjatywy burmistrza Michała Pasiecznego. Celem inicjatywy od początku było budowanie poczucia lokalnej tożsamości, propagowanie wiedzy o mieście i samorządzie gminnym oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży w życie społeczne miasta. W projekcie mogą uczestniczyć zarówno placówki publiczne, jak i prywatne.

– Zależy nam, aby dzieci i młodzież mogły jeszcze lepiej poznać swoje miasto, związane z Rumią symbole czy historię. Jest to również okazja, aby zaangażować się w sprawy lokalne na przykład poprzez udział w sesji dziecięcej rady miejskiej – podkreśla Piotr Wittbrodt, wiceburmistrz miasta.

W ramach tegorocznej odsłony projektu zaplanowano realizację sześciu zadań tematycznych. Najmłodsi, jak co roku, będą musieli poznać miejskie symbole, zorganizować spotkanie z ciekawą osobą oraz uczestniczyć we wspomnianym już dziecięcym posiedzeniu rady miejskiej. Nowością będzie udział w interaktywnym quizie oraz grze miejskiej, realizacja autorskiego projektu ekologicznego, a także przygotowanie przedstawienia, którego fabuła nawiązuje do Rumi.