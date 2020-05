Rumia. 15-letni rowerzysta potrącił pieszą na chodniku

- Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem i wózkiem rowerowym – jest karta rowerowa, w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat. Ważnym jest, aby każdy rowerzysta po ukończeniu 10 lat posiadał uprawnienia do kierowania rowerem, ponieważ tylko wtedy można mieć pewność, że zna on przepisy panujące na drodze i będzie ich przestrzegał, a przy tym nie będzie nikogo narażał na niebezpieczeństwo udziału w zdarzeniu drogowym. Pamiętajmy również o odpowiednim zabezpieczeniu roweru, kiedy chowamy go do piwnicy czy zostawiamy przed sklepem. Ofiarami przestępców stają się osoby, najczęściej takie, które niewłaściwie zabezpieczają cenne przedmioty. Kradzież zabezpieczonego roweru trwa dłużej, a przede wszystkim naraża złodzieja na zatrzymanie go na gorącym uczynku - informują funkcjonariusze.