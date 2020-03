Rumia: Awanturował się w pociągu SKM, miał przy sobie maczetę

Do zdarzenia doszło późnym popołudniem w Rumi. Zgłoszenie agresywnym mężczyźnie w pociągu SKM dotarło do funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie około godziny 17:30. Według podanych informacji miał on przy sobie maczetę, którą niszczy wyposażenie pociągu.

Na miejsce zostali skierowani funkcjonariusze z Rumi. Potwierdzili oni zgłoszenie – mężczyzna awanturował się i awanturował się i niszczył wyposażenie pociągu maczetą. Policjanci weszli do pociągu stojącego na stacji i podjęli interwencję wobec agresora

– informuje asp.sztab. Anetta Potrykus, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. -

Funkcjonariusze wydali mężczyźnie polecenie, aby odrzucił od siebie maczetę i broń hukową

– dodaje.

Mężczyzna dostosował się do poleceń policjantów. Został obezwładniony i zatrzymany.

Niewykluczone, że znajdował się pod wpływem substancji odurzających

– mówi asp.sztab. Anetta Potrykus.

Zatrzymany to 24 – letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego.