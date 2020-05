Rumia. Biblioteka Główna otwarta dla czytelników. Od 18 maja otworzą się filie nr 2 i 4| ZDJĘCIA

Od czwartku, 7 maja czytelnicy znów mogą udać się do Stacji Kultura oraz filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi, aby wypożyczyć lekturę. Do odwołania obie placówki pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 10 :00 – 18:00 . W środy biblioteki są nieczynne, Stacja Kultura otwarta jest także w sobotę w godzinach od 10 do 15.

„Nareszcie!”, „Jak dobrze Was widzieć” czy „Tęskniliśmy!” to pierwsze słowa, którymi Czytelnicy powitali otwarcie biblioteki. Pierwszego dnia bibliotekę odwiedziło blisko 400 spragnionych książek czytelników. Miło jest słyszeć takie słowa, mimo że rzeczywistość, którą zastali odwiedzający, jest zupełnie inna niż ta, do której zostali przyzwyczajeni

– informuje Stacja Kultura.

Osoby korzystające z biblioteki są zobowiązane do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, czyli zasłaniania ust i nosa oraz obowiązkowej dezynfekcji rąk i własnych rękawiczek na specjalnie przygotowanych w bibliotece stanowiskach.