Rumia. Czytelnicy znów pojawili się w bibliotekach| ZDJĘCIA

Obchodzony w tym roku już po raz 35. Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek zainicjowany został w 1985 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W tym roku w Rumi przez wzgląd na epidemię koronawirusa aktywnie świętowały otwarte od 7 maja filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi oraz Stacja Kultura Rumia.

Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom oraz pani dyrektor Krystynie Laskowicz, że z pasją i ogromnym zaangażowaniem traktują swoją pracę. To dzięki wam udało się stworzyć w Rumi tak wyjątkowe miejsca –

mówi wiceburmistrz Rumi Piotr Wittbrodt,, który odwiedził i obdarował bibliotekarzy.

Otwarte od 7 maja filie biblioteki w ciągu jednego dnia odwiedziło ponad 400 czytelników. Przypomnijmy jednak, że z powodu koronawirusa podczas odwiedzin w placówce obowiązują szczególne zasady bezpieczeństwa, takie jak obowiązek stosowania środków ochrony osobistej (maseczki/ przyłbice i rękawiczki) oraz wstrzymanie dostępu do półek (czytelnicy korzystać mogą z wyznaczonych stanowisk).



Ograniczenia dotyczą także liczby osób przebywających w placówce – w filii nr 1 przy ul. Pomorskiej 11 jest to 6 czytelników, w Stacji Kultura (ul. Starowiejska 2) – 8.

Filia nr 1 czynna jest bez zmian, w godzinach od 10:00 do 18:00, Stacja Kultura – od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty od 10:00 do 15:00.