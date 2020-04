Rumia. Miasto stara się o dofinansowanie z tzw. Funduszy Norweskich

Miasto Rumia ubiega się o dotację z tzw. Funduszy Norweskich, w ramach programu „Rozwój lokalny”. Zarys projektu, dzięki któremu udało się dosrać do drugiej tury konkursu, stworzyli pracownicy Urzędu Miasta, którzy następnie przeprowadzili konsultacje z udziałem mieszkańców. Miało to na celu umożliwić wskazanie obszarów tematycznych, które najbardziej potrzebują dofinansowania. Stawka to ponad milion euro.

Fundusze Norweskie jest to forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej, którą Norwegia, Islandia i Lichtenstein oferują szesnastu państwom członkowskim Unii Europejskiej w zamian za korzystanie z pełnego dostępu do rynków wspólnoty i przepływu towarów. Darczyńcy się są członkami Unii Europejskiej.