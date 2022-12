"Rumia oczami dzieci" 2022. Powstał piąty tom zbioru miejskich bajek, których współautorami są młodzi rumianie | ZDJĘCIA

Uroczysta premiera nowych miejskich wydań, z udziałem autorów zwycięskich prac, ich rodziców oraz przedstawicieli władz miasta, odbyła się w poniedziałek (12.12.2022 r.) w siedzibie Klubu Integracji Społecznej „Zagórze”.

– Po raz kolejny miałem ogromną przyjemność wręczyć laureatom współtworzone przez nich zbiory bajek i kalendarze. To dla dzieci naprawdę piękna pamiątka, która nam, dorosłym, pokazuje ich spojrzenie na miasto. Bardzo dziękuję wszystkim za przesłane prace i jak zwykle zachęcam do udziału w kolejnych edycjach projektu „Rumia oczami dzieci”. Wśród laureatów rozpoznaję niektóre twarze, widzimy się nie po raz pierwszy, co pokazuje, że te konkursy podobają się dzieciom i chętnie do nich wracają, dorastają razem z nimi. Oby tak już zostało – powiedział Piotr Wittbrodt, wiceburmistrz Rumi.