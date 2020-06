Rumia. Plenerowa wystawa fotografii mieszkańców odsłonięta| ZDJĘCIA

Bardzo się cieszę, że mamy tak wielu utalentowanych mieszkańców, umiejących ukazać różne oblicza Rumi. To wy tworzycie historię, uwieczniając miasto w kadrze

Przez około dwa tygodnie ekspozycję podziwiać będzie w Parku Starowiejskim . Do końca lipca wystawa pojawi się w Parku Żelewskiego oraz na terenie zielonej wyspy przy ul. Różanej. W uroczystym odsłonięciu ekspozycji przed Miejskim Domem Kultury w Rumi udział wzięli autorzy wyróżnionych fotografii oraz przedstawiciele władz miasta. W trakcie spotkania rozmawiano o fotograficznej pasji, a także częstowano się okolicznościowym tortem.

Co tu dużo mówić, trzeba to po prostu zobaczyć, dlatego zachęcam wszystkich do podziwiania tej wyjątkowej wystawy

– dodał.

Grupa „Z aparatem po Rumi” została stworzona z myślą o mieszkańcach, którzy uwieczniają życie miasta na fotografiach i chcą je pokazać innym. Jest to grupa otwarta, co oznacza, że każdy użytkownik Facebooka może zostać jej członkiem, o ile zaakceptuje krótki, pięciopunktowy regulamin.

Na łamach tej wirtualnej społeczności pojawiają się fotografie przedstawiające okoliczną przyrodę, charakterystyczne dla Rumi miejsca i obiekty, a nawet samych mieszkańców czy zjawiska społeczne. Cyklicznie odbywają się tam również tematyczne zabawy polegające na uchwyceniu w obiektywie konkretnych elementów czy scenerii. Były to już między innymi „poszukiwania wiosny” oraz „fotka z okna” – realizowana w myśl akcji #zostańwdomu. Autorzy najlepiej ocenianych zdjęć są nagradzani przez urząd miasta zestawami gadżetów.