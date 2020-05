Rumia. Ponad 50 czytelników wirtualnie podało książkę na zakończenie Tygodnia Bibliotek

Czytelniczki i czytelnicy z całej Polski po raz drugi podali wirtualnie książkę. Reguły udziału w zabawie #podajksiążkę były proste – wystarczyło nagrać krótki film, na którym przekazuje się książkę od prawe do lewej strony i wysłać ją do biblioteki.

Premierowy materiał, we współtworzeniu którego udział wzięło 40 osób z całej Polski ukazał się 8 maja – na inaugurację Tygodnia Bibliotek 2020. **

Do czytelniczej akcji przystąpiły bibliotekarki i bibliotekarze, blogerki i blogerzy, czytelniczki i czytelnicy z różnych zakątków Polski. Biblioteki również pozytywnie odpowiadały na zaproszenie rumskich bibliotekarzy często proponując swoją wersję zabawy

– informuje Stacja Kultura w Rumi.

Zainteresowanie wciąż rośnie a informacja o inicjatywie dociera do coraz to nowych odbiorców i twórców. Dlatego Stacja Kultura postanowiła przedłużyć akcję i zachęcała do przesyłania kolejnych materiałów.