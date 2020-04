Rumia. Pracownicy jednej z piekarni poinformowali o złapaniu złodzieja

W poniedziałek, 6 kwietnia jedna z rumskich piekarni zamieściła na swojej facebookowej stronie komunikat o złapaniu złodzieja na gorącym uczynku, który włamuje się do domów. Miał on przy sobie znaczną ilośc gotówki. Do tej pory na policję nie zgłosił się nikt okradziony.

Piekarnia apeluje o to, aby sprawdzić, czy nie zostało się okradzionym. Szczególnie należy sprawdzić, czy nie zostały okradzione osoby starsze.

Osoby, które zorientują się, że zostały okradzione proszone są o kontakt z policją. Telefon: 58 679 67 22.

Nieoficjalnie usłyszeliśmy, że to seryjny złodziej, ale to co wiedzą policjanci to jedno, a dowody dla sądu to drugie. Upewnijcie się koniecznie u rodziców, dziadków, krewnych, przyjaciół czy komuś nie zginęła spora gotówka

- czytamy na stronie piekarni.