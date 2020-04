Rumia. Przy ul. Abrahama powstaje łaźnia dla osób bezdomnych| ZDJĘCIA

Pomysł na budowę łaźni dla bezdomnych w Rumi pojawił się cztery lata przed rozpoczęciem jego realizacji. Inicjatorem projektu jest Anna Majzon-Wojtowicz, która koordynuje projekt Boża Przystań.

Historia budowy łaźni pojawiła się cztery lata temu, kiedy na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia proboszcz naszej parafii podczas Mszy Świętej ogłosił, że jako votum za ten Rok parafia zamówiła nowe konfesjonały. Pomyślałam ,,Co to za miłosierdzie i dla kogo ? Znowu dla nas? Przecież jak będziemy chcieli się wyspowiadać zrobimy to w starych konfesjonałach albo nawet bez nich, wprost u księdza. Nowy wystrój świątyni to nie miłosierdzie"