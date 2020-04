Rumia Rodzinnie Rozśpiewana, czyli internetowa zabawa MDK Rumia

- Na facebookowym profilu MDK umieściliśmy kolejny utwór z tego przedstawienia. Dzieci wraz z bliskimi miały już okazję zaśpiewać, a nawet nagrać swoją radosną twórczość do piosenki o alfabecie, a także narysować oznaki wiosny, inspirując się piosenką o ptakach. Tym razem tematem rozśpiewanej akcji jest przyjaźń. Pod postem z piosenką, która śpiewa główny bohater spektaklu – Dyzio, czekamy na zdjęcia z waszymi przyjaciółmi (mogą to być wasi bliscy, zwierzaki czy pluszaki). Osobom, które do piątku 17 kwietnia umieszczą zdjęcie w komentarzu, za pośrednictwem kuriera prześlemy nasze MDK-owe upominki - zachęca MDK w Rumi.