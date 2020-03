Rumia. Rozpoczyna się budowa węzła integracyjnego w Janowie

Celem inwestycji jest przede wszystkim usprawnienie ruchu drogowego. Dzięki temu przedsięwzięciu możliwa będzie również integracja różnych środków transportu. Oznacza to, że powstanie funkcjonalny i spójny system komunikacji drogowej, a co za tym idzie

Równolegle zakończyła się analiza złożonych w ramach przetargu propozycji. Wykonawca został wybrany spośród pięciu zainteresowanych, którzy przedstawili oferty opiewające na kwoty od niespełna 61 do 91 milionów złotych.

Na poniedziałek, 23 marca planowane jest rozpoczęcie budowy węzła integracyjnego wraz z tunelem w Rumi. Przygotowania do inwestycji zostały zakończone w lutym b.r. Wtedy też wyburzono dawną siedzibę Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”.

Równolegle wykonawca rozpocznie budowę ulicy Oliwskiej na odcinku od ulicy Gdańskiej do ulicy Łużyckiej oraz budowę ulicy Łużyckiej. Tam również powstanie oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa , chodniki i zatoki parkingowe, a także nasadzenia

Przez wzgląd na szeroki zakres prac realizacja inwestycji odbywać się będzie etapami. Jako pierwszy zbudowany zostanie układ drogowy w okolicach garaży przy ulicy Gdańskiej. Przebudowana zostanie również tamtejsza infrastruktura podziemna, a na terenie byłego ogniska szkolno-wychowawczego powstanie parking. Etap ten obejmuje także powstanie kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. W związku z pracami dojazd do garaży będzie utrudniony, a niekiedy – niemożliwy.

– informuje Urząd.

Ulice te zostaną wyłączone z ruchu, możliwy będzie jedynie dojazd do okolicznych posesji. Dojazd do ulicy Wyszeckiego będzie możliwy poprzez nowy układ drogowy w obrębie garaży przy ulicy Gdańskiej.

Zakończenie prac, które rozpoczną się 23 marca 2020 roku, planowany jest na październik 2022. Całkowity koszt zadania to niemal 61 mln złotych. Na ten cel udało się uzyskać unijną dotację w wysokości ponad 17 milionów złotych. Kwota ta może się jeszcze zwiększyć.