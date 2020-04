Rumia. Spotkania z muzyką bez wychodzenia z domu

Projekt ,,Rumskie spotkania muzyczne" kontynuowany jest w wersji on - line jako cykl ,,Domowe spotkania muzyczne". Będzie on realizowany do co najmniej 12 kwietnia.

Drodzy melomani, w tej niecodziennej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, proponuję państwu, aby „Rumskie Spotkania Muzyczne” zagościły w waszych domach. Artyści z całej Polski, specjalnie dla państwa, nagrają filmiki muzyczne ze swoich domów

– zachęca Marek Gerwatowski, pochodzący z Rumi tenor Opery Krakowskiej i pomysłodawca wydarzenia.

Artystycznego otwarcia ,,Domowych spotkań muzycznych" dokonali państwo Aleksandra i Dawid Głowaccy, małżeństwo klarnecistów, którzt współpracują z Filharmonią Bałtycką. Są także doktorantami Akademii Muzycznej w Gdańsku. Państwo głowaccy zaprezentowali fragmenty utworu „Greetings from Balkan”.