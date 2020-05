Rumia. Zamknięte ulice przejeżdżają chodnikami i trasami rowerowymi

W związku z pracami remontowymi od 18 maja zamknięte jest Rondo Armii krajowej. Tymczasowo nieprzejezdne są także ulice Ceynowy oraz Żwirki i Wigury. Pomimo oznaczenia dróg dojazdowych znakami zakazu ruchu w obu kierunkach B-1 oraz możliwości objazdów ulicą Starowiejską, część kierowców decyduje się na pokonanie trasy zamkniętymi ulicami. Kierowcy poruszają się po chodnikach, ścieżkach rowerowych, a także jeżdżą po przejściach dla pieszych i zieleńcach.

Do incydentów takich dochodzi nagminnie. Wcześniej było to od kilku do kilkunastu przypadków dziennie. Kierowcy ignorowali znak zakazu ruchu w obu kierunkach i przejeżdżali po chodnikach czy pasach zieleni po godzinach prac remontowych