Rumianie podzielili się krwią. Udało się zerbrać ponad 60 litrów

- Rumska krew ratuje życie. Jestem dumny z naszych mieszkańców. Taka ilość krwi to rewelacyjny wynik

Rumia od wielu lat angażuje się w akcję krwiodastwa. Organizujemy takie wydarzenia dwa razy w roku: podczas Orkiestry, a także przed wakacjami, kiedy to potrzebna jest największa ilość krwi. Zaczęli także organizować tego rodzaju akcję, w tym przypadku patriotyczną, jesienią.

Uczestnicy akcji wypełniali także ankiety. Wśród pytań w niej zawartych znalazło się jedno dotyczące powodów uczestniczenia w akcjach honorowego oddawania krwi.

„Chcę pomagać innym”, „Krew to bezcenny lek”, „Czuję taką potrzebę”, „To już rodzinna tradycja”, „Daje mi to satysfakcję”, „Dobro powraca”, „Bo żona kocha czekoladę” – to tylko niektóre spośród odpowiedzi udzielanych przez honorowych krwiodawców

- informuje Urząd Miasta Rumi.

Spośród ponad 110 ankietowanych 65% stanowili mężczyźni, większość w wieku około 40 lat.

Każdy, kto tego dnia podzielił się życiodajnym płynem otrzymał otrzymywał zestaw czekolad, lnianą torbę oraz miejski gadżet: workoplecak bądź koszulkę. Kolejne zbiórki krwi w Rumi zaplanowane zostały na 20 czerwca oraz 19 września.

Zbiórka krwi w Rumi stanowiła także rozpoczęcie akcji Ultrakrew ,,Każdy ma swój krwioobieg”. - Tego dnia mieliśmy honorowy start Ultrakrwi. Jest to akcja promująca krwiodastwo, podczas której śmiałkowie przemierzą całe wybrzeże Polski od Swinoujścia aż do granicy z Rosją. W ciągu tygodnia przejdą po plaży kilkaset kilometrów. Jest to duże wyzwanie - mówi przewodniczący Rady Miejskiej Rumi. - Rumia od początku jest z Ultrakrwią, stara się promować zarówno tę akcję jak i ogólnie krwiodastwo - dodaje