Rumscy urzędnicy zachęcają do rozliczenia PIT w Rumi

Roczny podatek dochodowy od osób fizycznych, który płacony jest przez czynnych zawodowo obywateli, nie trafia w całości do Skarbu Państwa. Zgodnie z przepisami aż 38% tej kwoty może zasilić gminne budżety. Fundusze te umożliwiają samorządom rozwój m.in. poprzez budowę dróg, chodników, placów zabaw czy obiektów sportowych.

by zapewnić Rumi dodatkowe wpływy do budżetu, każdy mieszkaniec powinien złożyć deklarację PIT do Urzędu Skarbowego w Wejherowie. Na pierwszej stronie formularza, w części B, należy zgodnie z prawdą wskazać Rumię jako aktualne miejsce zamieszkania. W tym przypadku adres zameldowania nie ma znaczenia.