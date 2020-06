SP nr 10 w Rumi naukową szkołą "Ignacego" w województwie pomorskim |ZDJĘCIA

- Z uwagi na sytuację, w której znaleźliśmy się wszyscy (pandemia koronawirusa) - niestety - nie udało nam się dokończyć wynalazku. Tworzyliśmy makietę księżyca, a łaziki księżycowe miały poruszać się po niej.

W realizację końcowego wynalazku zaangażowani byli wszyscy uczniowie, pozostawanie po szkole nie stanowiło dla nich żadnego problemu - mówi Dorota Gadomska, wicedyrektor SP nr 10 w Rumi, a zarazem opiekun koła naukowego "Młodzi naukowcy z 10-tki". - Rodzice również bardzo entuzjastycznie wypowiadali się o „wynalazku” ich dzieci, kibicowali nam wszystkim. Jako opiekuna młodych naukowców z 10-tki jestem dumna z moich uczniów za zaangażowanie, pracę na rzecz realizacji projektu. Uczniowie, dopiero 9-latkowie, a mieli okazję brać udział w wykładach na uniwersytecie gdańskim, brali udział w nocnym spotkaniu na UG m.in. Po to by wziąć udział w eksperymentach. Dzieci po raz pierwszy w tym roku były w gdańskim centrum nauki Hevelianum. Byliśmy na pokazach, również modeli statków kosmicznych, które dzieci same tworzyły. Braliśmy udział w nocy naukowców.

Jestem dumna z tego, że zaszczepiłam w dzieciach chęć do eksperymentowania, do nauki, odkrywania. Lekcje w medykami ze szpitala zaszczepiły w dzieciach chęć do pomocy innym, do zainteresowania się medycyną i naukami medycznymi. Całoroczne zajęcia z ratownictwa medycznego i wodnego również spotęgowały zamiłowanie do pomocy innym, jak Stanisława Adamowiczowa - dodaje.