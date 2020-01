Spektakl "Dyzio w krainie wyobraźni". Premiera 6 lutego w MDK w Rumi

Sztuka opowiada o losach chłopca, który nie ma przyjaciół i nauka w szkole sprawia mu wiele trudności. To wszystko powoduje, że nie lubi szkoły, zaś emocje, z jakimi przyszło mu się mierzyć, biorą górę. Na szczęście spotyka niezwykłe istoty, które pomagają mu zrozumieć, że jego zachowanie nie jest przyjazne i być może dlatego nikt nie chce się z nim kolegować, nauka jest fajna, jeśli znajdzie się sposób na to jak się uczyć oraz, że praca z wyobraźnią pomaga we wszystkich problemach. Z nowymi przyjaciółmi śpiewa piosenki i poznaje świat.

Obsada i twórcy spektaklu to Ola Lis, Piotr Lewicki i Agnieszka Skawińska. Scenariusz i muzyka Agata Oriana Kwahs. Scenografia i kostiumy Maria Szachnowska, Paweł Lewandowski, Beata Went. Realizacja Jacek Wojno.

Rozpoczyna się kolejna edycja programu edukacyjnego „Lekcje z kulturą”

Program realizowany był dla dzieci z klas 4-6 w budynku Miejskiego Domu Kultury, a dla starszych widzów w Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Janowo". Dzieci i młodzież brały udział w praktycznych zajęciach z emisji głosu, a dzięki chórowi kaszubskiemu „Rumianie” poznawały kulturę kaszubską. Ważnym elementem spotkań był „Dekalog kulturalnego widza”, czyli instruktaż wyjaśniający, jak należy zachować się podczas wydarzenia artystycznego. Grupy młodzieżowe oglądały spektakle teatralne: Ingmara Villqista „Noc Helvera” w reżyserii Agnieszki Skawińskiej oraz Aleksandra Fredry „Pierwsza lepsza, czyli komedia w jednym akcie wierszem” w reżyserii Elżbiety Mrozińskiej.