„Świadkowie historii”. Ludwik Bach o kaszubskich zwyczajach i dawnej Rumi

Jak czytamy w opisie odcinka "Ludwik Bach jest jednym z inicjatorów powstania salki historycznej w Dworku pod Lipami, brał udział w pracach archeologicznych przy ruinach dawnego kościoła i kaplicy Przebendowskich, dzięki jego staraniom wydano „Zarys dziejów Rumi”, czyli pierwsze opracowanie dotyczące dziejów naszej gminy. Lista jego osiągnięć jest zresztą znacznie, znacznie dłuższa. W wywiadzie opowiada o swojej młodości w Rumi, kaszubskich zwyczajach i kulisach wieloletniej działalności społecznej. Jak podkreśla, dawniej nasza miejscowość wyglądała zupełnie inaczej niż dziś."

W najnowszym odcinku z cyklu "Świadkowie historii" gościem jest właśnie wspomniany Ludwik Bach, który opowiada o kaszubskich zwyczajach i dawnej Rumi.

- Urodziłem się przy ul. Derdowskiego. Wtedy była to wieś. Żadna ulica nie była utwardzona. Jedynie od kościoła do końca placu Kaszubskiego. A tak to wszystkie drogi były polne. Po nich jeździły wozy. Patrzyliśmy na nich z zazdrością, bo jak ktoś miał trochę ziemi, to uznawany przez nas był za bogatego. Nosili baldachimy podczas procesji Bożego Ciała i byli w radach parafialnych. Był to poważny status - wspomina Bach w programie.