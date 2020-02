Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi prowadzi zajęcia on-line z Ugandą |ZDJĘCIA

Projekt skierowany jest do wszystkich placówek oświatowych w Polsce, które nie boją się nawiązywać kontaktów, prowadzić lekcji on-line ze szkołami z Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu.

- Projekt jest zgodny z podstawa programową, a celem jego jest m.in. pokazanie jak wojna, ubóstwo czy brak dostępu do edukacji wpływa na życie dzieci na świecie oraz jak walczyć z rasizmem i ksenofobią. Przystępując do projektu młodzież z rumskiej szkoły poznaje także problemy i sytuację życiową innych, inną kulturę, tradycje, uczy się poszanowania pokoju i szacunku do drugiego człowieka - wyjaśnia Dorota Gadomska, wicedyrektor SP10 w Rumi, szkolny koordynator projektu.