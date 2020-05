Szkoły ponownie otwarte. W Rumi z opieki świetlicowej korzysta ponad 20 dzieci

- To rodzice zdecydują o tym, czy dziecko zostanie posłane na te zajęcia. Utrzymujemy możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego. Tak, by to była opcja, możliwość. Jest dowolność – powiedział na konferencji prasowej 13 maja premier Mateusz Morawiecki. - W placówkach, podobnie jak w przedszkolach, nie będą jednak prowadzone lekcje, a jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.