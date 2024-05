Trasy nordic walking do 7 km od Rumi. Urokliwe trasy na weekend 25 - 26 maja

Rozglądasz się za ciekawymi ścieżkami nordic walking w okolicy Rumi? Z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie kilka podpowiedzi na ten tydzień. Jeżeli to Twój początek z nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolnym dniu będziesz mieć czas, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Podpowiadamy, gdzie można się wybrać w okolicy Rumi na nordic walking. Tym razem wybraliśmy ścieżki w odległości do 7 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, jak Ci się podobało.

Trasy nordic walking w okolicy Rumi

We współpracy z Traseo wybraliśmy 3 ścieżki nordic walking oddalone maksymalnie o 7 km od Rumi. Zobacz, czy ścieżka polecana przez innego użytkownika Traseo odpowiada również Tobie. Zanim wyjdziesz, sprawdź pogodę dla Rumi. W sobotę 25 maja według prognozy pogody ma być 27°C. Nie powinno padać. W niedzielę 26 maja zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 26°C w najcieplejszym momencie dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 29%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wędrówka wśród Bieszkowickich Moczarów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,74 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 104 m

Suma podejść: 1 123 m

Suma zejść: 1 126 m Amatorom nordic walking z Rumi trasę poleca GR3miasto

Bieszkowice to mała wieś leżąca w gminie Wejherowo. Miejscowość ta znana jest przede wszystkim z letnich wypadów nad jezioro, wszak leżące nieopodal akweny, to jedne z najczystszych jezior nieopodal Trójmiasta. Tłumy i gwar zupełnie nam jednak nie po drodze, dlatego też uwielbiamy odwiedzać to miejsce poza sezonem, a najbardziej zimą. Przy większych mrozach jeziora i pobliskie torfowiska skute są lodem, a ścieżki twarde jak skała, co pozwala przejść nawet najbardziej podmokły teren o suchych stopach. Do tzw. Bieszkowickich Moczarów prócz okolicznych jezior: Bieszkowickiego, Zawiat, Borowo zalicza się także mniejsze akweny: Jezioro Pałsznik, Krypko, Wygoda, Rąbówko oraz Borowe Oczko. Pierwsze trzy objęte są ochroną dlatego też kąpiel w nich jest zabroniona. Galeria zdjęć z wędrówki: Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Pogoda na weekend dla Rumi

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wędrówka przez Bieszkowickie Moczary Stopień trudności: 2.0

Dystans: 18,51 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podejść: 1 033 m

Suma zejść: 1 042 m Trasę do marszu z Rumi poleca GR3miasto

Trójmiejski Park Krajobrazowy to nie tylko lasy w pobliżu Gdańska, Sopotu czy Gdyni. Jednym z najciekawszych pod kątem turystyki aktywnej i krajoznawczej jest obszar tzw. Bieszkowickich Moczarów. Nie trudno domyślić się, że teren ten obejmuje przede wszystkim rejony bagienne w okolicach Bieszkowic. Ułożona przez nas trasa wędrówki pozwala zapoznać się nie tylko z malowniczymi torfowiskami, ale również małymi jeziorami, które skrywają się wśród tutejszych lasów. Bieszkowice i malownicze okolice: Bieszkowice to mała wieś leżąca w gminie Wejherowo. Miejscowość ta znana jest przede wszystkim z letnich wypadów nad jezioro, wszak leżące nieopodal akweny, to jedne z najczystszych jezior nieopodal Trójmiasta. Tłumy i gwar zupełnie nam jednak nie po drodze, dlatego też uwielbiamy odwiedzać to miejsce poza sezonem. Do tzw. Bieszkowickich Moczarów prócz okolicznych jezior: Bieszkowickiego, Zawiat, Borowo zalicza się także mniejsze akweny: Jezioro Pałsznik, Krypko, Wygoda, Rąbówko oraz Borowe Oczko. Pierwsze trzy znane są wśród amatorów wypoczynku nad wodą, kolejne wymienione skrywają się w lesie i objęte są ochroną. Kąpiel jest w nich zabroniona

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wędrówka wśród Bieszkowickich Moczarów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,35 km

Czas trwania marszu: 5 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podejść: 562 m

Suma zejść: 558 m GR3miasto poleca trasę uprawiającym nordic walking z Rumi

Trójmiejski Park Krajobrazowy to nie tylko lasy znajdujące się w pobliżu Gdańska, Sopotu, czy Gdyni. Jego granice sięgają znacznie dalej. Skrywa się w nim wiele ciekawostek przyrodniczych, jak chociażby rejon tzw. Bieszkowickich Moczarów. Nietrudno domyślić się, że teren ten obejmuje przede wszystkim rejony bagienne. Ułożona przez nas trasa pozwala zapoznać się nie tylko z malowniczymi torfowiskami, ale również małymi jeziorami, które skrywają się wśród tutejszych lasów. To wspaniały obszar dla rekreacji i sportu. W okolicach Trójmiasta mamy wiele interesujących jezior i jeziorek. Jedne, z uwagi na występowanie wokół nich rzadkich gatunków roślin i zwierząt, objęte są ścisłą ochroną, inne udostępnione pod wypoczynek i kąpiele. W poprzednich edycjach naszego cyklu wycieczek nad wodę w okolicach naszej aglomeracji opisywaliśmy wiele różnych jezior m.in. Otomińskie, Tuchomskie, Marchowo, Kamień i wiele innych. Jedne, z uwagi na łatwość dojazdu i pobliską gastronomię, latem oblegane są przez tłumy, inne bardziej kameralne, w których możemy cieszyć się spokojem.

Wśród Bieszkowickich Moczarów, które obeszliśmy skrywa się kilka ciekawych akwenów, których wody należą do jednych z najczystszych w okolicach Trójmiasta. Nic też dziwnego, że latem zjeżdżają się tu tłumy plażowiczów, którzy nie przepadają za słoną wodą morską. Gwar zupełnie nam jednak nie po drodze, dlatego zagłębiamy się znacznie dalej niż większość przybywających nad tutejsze jeziora turystów. Do tzw. Bieszkowickich Moczarów oprócz okolicznych jezior: Bieszkowickiego, Zawiat i Borowo zalicza się także mniejsze jeziora, jak: Pałsznik, Krypko, Wygoda, Rąbówko oraz Borowe Oczko. Pierwsze trzy objęte są ochroną i kąpiel w nich jest zabroniona.

Nawiguj

Nordic walking - na czym polega?

Nordic walking jest coraz chętniej wybierany przez różne grupy wiekowe. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking polega na chodzeniu z kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.