Trzech kierowców przekroczyło prędkość. Stracili prawo jazdy na 3 miesiące

Do trzech zdarzeń doszło w nocy z soboty na niedzielę (11/12 kwietnia). Około godz. 21funkcjonariusze w Wejherowie na drodze krajowej nr 6 zatrzymali 19-latka do kontroli drogowej z uwagi na znacznie przekroczoną prędkość. Mężczyzna jechał przez miasto z prędkością 128km/h. Chwilę później policjanci zatrzymali kolejnego kierowcę do kontroli drogowej, również z powodu przekroczenia prędkości. Kierowca peugeota partner jechał z prędkością 126 km/h również przez miasto. Kolejny kierowca - 26-latek także został zatrzymany do kontroli drogowej z uwagi na przekroczenie prędkości. Mężczyzna jechał z prędkością 106 km/h także w Wejherowie także krajową „szóstką”.

Każdy z tych kierowców został ukarany mandatem karnym i punktami karnymi oraz utratą prawa jazdy na okres 3 miesięcy.