Tygodniowy przegląd prasy (Rumia, 21.06-27.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Rumi

Kilkoro demonstrantów KOD-u, których nikt nie niepokoił na ich miejscu, wdzierało się do szeregów sympatyków Prezydenta Andrzeja Dudy, wykrzykując agresywne hasła i chcąc tym samym zakłócić radosny charakter spotkania - pisze w swoim oświadczeniu Komitetu Powiatowego PiS powiatu wejherowskiego. To odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości na konferencje prasową zorganizowaną przez panią poseł Henrykę Krzywonos-Strycharską po wizycie premiera RP w Wejherowie.

Szacuje się, że aż kilkadziesiąt tysięcy osób z całego Pomorza pływa na co dzień na okrętach i statkach. Dziś mogą świętować, bo 25.06.2020 obchodzimy Dzień Marynarza. Zobaczcie zatem, jak wygląda praca prawdziwych ludzi morza i jak prezentują się ich statki!

Niemal 150 osób zebrało się na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi, aby zrobić 10 pompek w ramach Gaszyn Challenge. Do zadania przystąpili policjanci, funkcjonariusze straży miejskiej, strażacy, sportowcy oraz społecznicy i przedstawiciele władz miasta.

Jak co roku Inspekcja Handlowa prowadziła na terenie całego kraju losowe kontrole stacji paliw, pod kątem spełniania wymogów cztery rodzajów paliw ciekłych: oleju napędowego, benzyny, gazu LPG oraz biopaliwa. Najwięcej nieprawidłowości odnotowano w województwach: podlaskim – 5,88 proc. zbadanych próbek., zachodniopomorskim – 5,66 proc. i kujawsko-pomorskim – 4,92 proc. Inspektorzy skontrolowali także 520 stacji, na które skarżyli się kierowcy oraz wytypowanych przez organy ścigania.

W ramach nowej tarczy antykryzysowej – Funduszu Inwestycji Lokalnych – samorządy na terenie całej Polski otrzymają łącznie 6 miliardów złotych, z czego 5 miliardów trafi do gmin, 1 miliard – do powiatów. Lokalne samorządy, w tym powiat wejherowski oraz gminy i miasta na jego obszarze, łącznie dostaną ponad 31 milionów złotych.

Gdyby Kacper Płażyński i Donald Tus byli kobietami, to jakby wyglądali? Sprawdziliśmy! W niektórych przypadakch efekt przechodzi najśmielsze oczekiwania. Od niedawna do łask powróciła aplikacja FaceApp za pomocą, której możemy zmienić nie tylko wiek wybranej osoby, fryzurę, zarost, czy makijaż, ale także...płeć. Jak w wersji żeńskiej wyglądają znane postacie z Pomorza? Przekonajcie się sami. Zapraszamy do galerii z przymrużeniem oka. Liczymy na Wasze poczucie humoru! Samych bohaterów zdjęć także.

