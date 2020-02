Uczniowie wykażą się wiedzą na temat Unii Europejskiej

Uczniowie Rumskich szkół w wieku co najmniej 15 lat będą mogli wykazać się wiedzą na temat Unii Europejskiej podczas interaktywnego turnieju.

Uczestnicy odpowiadać będą na pytania związane m.in. z historią i strukturami Unii Europejskiej, państwami członkowskimi, symbolami wspólnoty czy wykorzystaniem unijnych funduszy przez Polskę i Rumię.

Do udziału w konkursie można zgłaszać się do 5 marca. Turniej odbędzie się 20 marca w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi. Zostanie on przeprowadzony w formule Quizspotter. Pozwala ona na obserwowanie pytań, a także aktualnego rankingi na dużym ekranie.

Udział w konkursie mogą wziąć maksymalnie trzy zespoły z każdej placówki. Trzyosobowe drużyny będą odpowiadać za pomocą tabletu. Wygra ten zespół, który po 21 pytaniach zdobędzie najwięcej punktów.

Cel inicjatywy to kształtowanie postaw obywatelskich oraz zainteresowanie młodzieży problematyką europejską. Główną wygraną jest wyjazd do siedziby Parlamentu Europejskiego w terminie 24-28 maja. Jest on możliwy dzięki zaproszeniu europosła Janusza Lewandowskiego. Za program wyjazdu odpowiada biuro poselskie. Drużynie oraz opiekunowi zostanie zagwarantowany transport, zakwaterowanie, zwiedzanie oraz wyżywienie.

Dla pozostałych drużyn biorących udział w turnieju przewidziano nagrody rzeczowe.