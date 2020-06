W długi weekend czerwcowy więcej kontroli drogowych w powiecie wejherowskim

Policjanci będą zwracali uwagę na niebezpieczne sytuacje na drogach, min/ na nieprawidłowe wyprzedzanie czy nieudzielenie pierwszeństwa. Mundurowi, oprócz wzmożonych kontroli, będą także kierować ruchem, kiedy będzie to konieczne. Działania rozpoczną się 10 czerwca i potrwają do niedzieli 14 czerwca br.

- Pogoda może być zmienna, dlatego też zawsze należy zachowywać czujność. Najważniejsze to nie ulegać, że skoro pogoda jest dobra, to można pojechać szybciej – to główna przyczyna większości wypadków. Trzeba być przygotowanym na nagłe zmiany pogody i gorszą przyczepność - informuje Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie.