Wejherowo. Funkcjonariusze straży miejskiej otrzymali 140 maseczek ochronnych| ZDJĘCIA

Koronawirus. Grupa radnych Rumi apeluje o pomoc dla mieszkańców i przedsiębiorców

Możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości, czy przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości - to niektóre z postulatów 10-ciu radnych zawartych we wniosku skierowanym do burmistrza. Rajcy apelują w nim o pomoc mieszkańcom i przedsiębiorcom w trakcie pandemii...