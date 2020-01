Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy zagra w hali MOSiR Rumia

W niedziele, 12 stycznia rozpocznie się 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hasło tej edycji wydarzenia to ,,Wiatr w żagle”.

W tym roku zbierane będą środki na zakup najnowocześniejszych urządzeń, dzięki którym możliwe będzie ratowanie zdrowia i życia dzieci potrzebujących rożnego rodzaju operacji. - Jako Orkiestra możemy pomóc polskim szpitalom w zdobywaniu tych najlepszym, najnowszych, najbardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń. Po to, by zapewnić Polsce najwyższe, światowe standardy diagnostyki i leczenia dzieci wymagających najróżniejszych zabiegów. To będzie efekt naszej styczniowej zbiórki” - mówi Lidia Owsiak, członek zarządu i dyrektor ds. medycznych WOŚP.

Rumski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy stacjonować będzie w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul. Adama Mickiewicza 49). W godzinach 13 - 20 będzie można skorzystać z wielu atrakcji. Na ten dzień zaplanowane zostały m.in. występy artystyczne, pokazy tańca, stanowiska kosmetyczne, fryzjerskie, stoiska gastronomiczne oraz dmuchane zamki. W hali MOSiR pojawi się także punkt pokazowo - pomiarowy Polskiego Czerownego Krzyża.