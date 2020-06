Wybory prezydenckie 2020. Mieszkańcy Rumi poszli zagłosować. Do godz. 12 najwyższa frekwencja w powiecie

W lokalu wyborczym dostaniemy jedną kartę do głosowania. Głosujemy, stawiając znak X przy nazwisku wybranego kandydata (ważne: muszą to być co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki).

Na popołudniowej konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej poinformowano, że do godziny 12 udział w wyborach wzięło 24,08 procent uprawnionych do głosowania. W powiecie wejherowskim była nieco niższa niż w skali kraju i wyniosła 23,90 proc. Do południa na ziemi wejherowskiej najwięcej osób zagłosowało w Rumi (frekwencja na poziomie 27,79 proc.). W Rumi 36 580 osób jest uprawnionych do głosowania. Do godz. 12 wydano 10 164 kart.