Wybory samorządowe 2024. Lokale wyborcze w Rumi. Gdzie głosować?

Wybory samorządowe odbywają się w głosowaniu tajnym, są ponad to powszechne i bezpośrednie. Głosowanie odbywa się zawsze w dzień wolny od pracy i trwa od rana do późnego wieczora, od godz. 7.00 do 21.00, tak aby każdy miał szansę na oddanie głosu.

Centrum Pomocowe im. Św. s. Faustyny (Caritas)

Ekologiczna Szkoła Społeczna

Hala Widowiskowo-Sportowa

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 (sala gimnastyczna)

Szkoła Podstawowa Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 1 (sala gimnastyczna)

Szkoła Podstawowa Nr 1 (wejście od ul. Świętopełka)

Szkoła Podstawowa Nr 10

Szkoła Podstawowa Nr 4

Szkoła Podstawowa Nr 4 (sala gimnastyczna)

Szkoła Podstawowa Nr 6

Szkoła Podstawowa Nr 6

Szkoła Podstawowa Nr 7

Szkoła Podstawowa Nr 8

Szkoła Podstawowa Nr 8

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Ile zarabiają radni gminy, powiatu, miasta i województwa?

Wysokość diety przysługującej radnemu gminy w 2024 r. nie może przekroczyć w ciągu miesiąca 2,4 – krotności kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej. Kwota ta wynosi 1789,42 zł. Maksymalna wysokość diety radnego gminy w 2024 r. może wynieść 4 294,61 zł. Należy dodać, że maksymalna wysokość diety zmienia się w zależności od liczby mieszkańców danej gminy. W przypadku gminy powyżej 100 tys. mieszkańców radny może otrzymać 100 % jej maksymalnej wysokości, od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców może to być 75 %, a w przypadku gminy poniżej 15 tys. mieszkańców jest to 50 % maksymalnej wysokości diety.

Wysokość diety przysługującej radnemu powiatu wynosi maksymalnie 2,4 – krotność kwoty bazowej, która określona jest w ustawie budżetowej. W 2024 r. wynosi ona 1789,42 zł. Oznacza to, że maksymalna wysokość diety radnego powiatu może wynieść 4 294,61 zł. Ponadto może się ona zmieniać w zależności od ilości mieszkańców w danym powiecie.

Wysokość diety przysługującej radnemu miasta w 2024 r. wynosi maksymalnie 2,4 – krotność kwoty bazowej, która określona została w ustawie budżetowej. Kwota ta wynosi 1789,42 zł. Wysokość diety radnego miasta może więc wynieść maksymalnie 4 294,61 zł. W niektórych przypadkach nie jest to jednak ostateczna kwota, ponieważ w zależności od wielkości gminy może ona ulec zmianie.

Wysokość diety radnego sejmiku wojewódzkiego nie może przekroczyć w ciągu miesiąca 2,4 – krotności kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej. W 2024 r. wynosi ona 1789,42 zł. Radny sejmiku wojewódzkiego może więc liczyć na dietę w wysokości 4 294,61 zł. Nie jest ona uzależniona od wielkości regionu, tak jak w przypadku rad gminy, miasta lub powiatu.