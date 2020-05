Wychowanka APS Rumia Paulina Damaske w kadrze reprezentacji Polski!

Na początku maja Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej poinformowała o odwołaniu tegorocznych rozgrywek Ligi Narodów. Kolejna edycja tego turnieju odbędzie się w przyszłym roku. To oznacza, że 2020 roku reprezentacja Polski nie zagra żadnego meczu o stawkę. Ale to także nie oznacza, że sztab szkoleniowy - w tym przypadku reprezentacji Polski kobiet - nie będzie przygotowywał drużyny do kolejnych rozgrywek.

Jacek Nawrocki, trener kadry kobiet, w porozumieniu z Pionem Sportu i Szkolenia PZPS podał skład reprezentacji narodowej na sezon 2020 oraz zgrupowanie w COS OPO Szczyrk, które rozpocznie się 4 czerwca i potrwa do 25 czerwca. W zajęciach weźmie udział szesnaście zawodniczek. W gronie powołanych znalazła się wychowanka APS Rumia Paulina Damaske (obecnie SMS PZPS Szczyrk I).