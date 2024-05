Wycieczki rowerowe do 7 km od Rumi. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 maja?

Rowerem w pobliżu Rumi

Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy.

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 7 km od Rumi, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Puszcza Darżlubska to skarbnica zagadkowych miejsc. Głównym celem naszej rowerowej wizyty było zapoznanie się z wszelakimi skamieniałościami. Na naszej trasie zobaczyliśmy więc liczne głazy narzutowe oraz Kamienny Stół. Szlak doprowadził nas także do tzw. Skałek Połchowskich oraz Grot Mechowskich. Pokonana przez nas trasa niestety nie była łatwa. Przemierzając lasy Puszczy Darżlubskiej trzeba liczyć nie tylko na utwardzone drogi gruntowe, ale także grząskie piachy. Nawiguj

Szlak Zagórskiej Strugi to jeden z dwu szlaków łączących Trójmiasto z Wejherowem poprzez duży kompleks leśny rozciągający się na skraju Wysoczyzny Gdańskiej na południe od linii kolejowej Gdynia- Wejherowo znany jako lasy Chylońsko -Wejherowskie. Jest to trasa o wybitnie leśnym charakterze, urozmaicona licznymi podejściami (w naszym przypadku podjazdami), w tym na najwyższą w rejonie Trójmiasta "leśną" Górę Krzyżową, a także partiami dolinnymi potoków rozcinających krawędź wysoczyzny. Jeden z nich, niezwykle malowniczy, któremu szlak towarzyszy na blisko jednej piątej jego biegu, posłużył jako źródło nazwy szlaku. Wycieczka oczywiście z grupą rowerową ''Grażyna i Janusze na rowerach''. Polecam trasę i grupę rowerową. Nawiguj

