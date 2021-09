Wycieczki rowerowe do 8 km od Rumi. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 października?

Trasy rowerowe z Rumi

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 8 km od Rumi, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 2 października w Rumi ma być 16°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 3 października w Rumi ma być 18°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Mierzeja Wiślana

Stopień trudności: 1

Dystans: 201,77 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podjazdów: 677 m

Suma zjazdów: 677 m

Rowerzystom z Rumi trasę poleca Max_c74

Wycieczka rowerowa do granicy Polski z Rosją w Piaskach. Trasa jest łatwa do pokonania, trochę wzniesień między Krynicą Morską a Piaskami wymaga większego wysiłku. Stan nawierzchni na tym odcinku też nie jest najlepszy, więc trzeba trochę się pomęczyć. Polecam przed sezonem.

Nawiguj