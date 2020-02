XI Rumska Gala Sportu. Najlepsi rumscy sportowcy, trenerzy i sponsorzy z nagrodami |ZDJĘCIA

Uroczystość, która odbyła się 14 lutego 2020 roku w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi, była okazją do nagrodzenia najlepszych sportowców i trenerów, a także osób działających na rzecz rumskiego sportu. Imprezie towarzyszyły wielkie emocje, odświętna oprawa i długie przygotowania, niczym przed ceremonią rozdania Oscarów. Nie co dzień zdarza się bowiem okazja do rozdania nagród w wydarzeniu, którego tradycje sięgają ponad ćwierć wieku, a dokładnie – 26-ciu lat.

Po raz pierwszy w ramach Rumskiej Gali Sportu zostały wręczone nagrody i wyróżnienia burmistrza za osiągnięcia sportowe zawodnikom i trenerom biorącym udział we współzawodnictwie na arenie krajowej, europejskiej i światowej.

W tym roku kapituła konkursu przyznała nagrody w 14 kategoriach. Nagrody otrzymali m. in. najlepiej zapowiadający się sportowcy młodego pokolenia, młodzieżowa i seniorska drużyna roku, a także najlepsze rumskie szkoły we współzawodnictwie sportowym województwa pomorskiego, sponsor, osobowość i wydarzenie sportowe roku.