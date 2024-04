Przedszkola w Rumi w roku szkolnym 2024/2025. Adresy i kontakt do placówek

Czy warto zapisywać dziecko do przedszkola w Rumi?

Kiedy rozpoczynają się rekrutacje do przedszkoli w Rumi?

Do przedszkola można zapisać dziecko, które w dniu rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ma ukończone 3 lata. W niektórych przypadkach dopuszcza się, aby miało ukończone zaledwie 2,5 roku , w tej sprawie decyduje sama placówka.

Procesy rekrutacyjne w przedszkolach są prowadzone zazwyczaj w pierwszych miesiącach roku , w lutym i marcu. Jest to zależne od konkretnej placówki. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola mają różniące się od siebie procesy rekrutacyjne. W tych pierwszych są ustalane odgórnie i mają zapis w ustawie, zaś te drugie ustalają zasady indywidualnie i w każdym z nich mogą wyglądać inaczej.

Gdzie możesz znaleźć informacje o rekrutacji?

Placówki niepubliczne w Rumi działają zgodnie z przepisami, które określone są w statucie i na ich bazie przeprowadzają rekrutację. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. W większości przypadków o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń . Następnie pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które chodziły do konkretnej placówki już wcześniej. Bierze się także pod uwagę takie okoliczności, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Więcej informacji w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 możesz uzyskać na stronie internetowej albo w sekretariacie .

Edukacja przedszkolna pozostaje niezwykle ważna w kontekście rozwoju dziecka. Jej głównym celem jest przygotowanie go do nauki w szkole. Poza tym, maluch chodząc do przedszkola poznaje zasady funkcjonowania w grupie. Następuje u niego rozwój w obszarze społecznym i związanym z emocjonalnością. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.