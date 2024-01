Przedszkola w Rumi w roku szkolnym 2024/2025. Przeczytaj, gdzie się znajdują

Czy warto zapisywać dziecko do przedszkola w Rumi?

W jakim terminie rozpoczynają się rekrutacje do przedszkoli w Rumi?

W jakim wieku dziecko może isć do przedszkola?

Do przedszkola może iść dziecko, które w dniu rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ukończyło 3 lata. Niekiedy możliwe jest, że ma ukończone 2,5 roku , decyzję o tym może podjąć bezpośrednio placówka.

Jakie są zasady rekrutacji i gdzie szukać informacji o tym?

Placówki niepubliczne w Rumi działają na podstawie przepisów, które zapisano w statucie i na ich bazie przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. Najczęściej o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń. Do tego pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które chodziły do wybranego przedszkola już wcześniej. Mogą być też brane pod uwagę okoliczności takie, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 uzyskasz na stronie internetowej lub bezpośrednio w placówce.