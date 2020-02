Comic Con w Rumi po raz trzeci! Największe wydarzenie komiksowe na Pomorzu

- Stawiamy na komiks. Skupiamy się na historiach, sztuce, procesie twórczym, autorach, czytelnikach. Uczestnicy mogą posłuchać rozmów i wykładów, obejrzeć filmy i wystawy, wziąć udział w warsztatach, zakupić nowości i archiwalia, pograć w gry (video, rpg, figurkowe). Rumia COMIC Con to atrakcje dla osób w każdym wieku, zorganizowane w świetnie skomunikowanej Stacji Kultura (w 2016 roku uznanej oficjalnie najpiękniejszą biblioteką na świecie) - zachęca Stacja Kultury w Rumi.

SPOTKANIA AUTORSKIE I PRELEKCJE | Sala główna

10:00 – 10:30 | Sobotnie Poranne Kreskówki!

10:35 – 11:05 | Od Kokosza do Domana – polskie egranizacje komiksów | prelekcja Łukasz Unterschuetza

11:10 – 11:50 | Łukasz Obłażewicz, Piotr Biczyński, Paulina Matyńka | spotkanie prowadzi Elżbieta Żukowska

11:55 – 12:25 | Gry fabularne (RPG) dla dzieci | prelekcja Kamili ‚Favi’ Zalewskiej-Firus

12:30 – 13:00 | Dzieciaki, roboty i sekrety – prezentacja gry RPG „Tajemnice Pętli” (Tales from the Loop) | prelekcja Jerzego Łanuszewskiego

13:05 – 13:40 | Cosplay dla początkujących | prelekcja Justyny ‚Esmeten’ Kieczmer oraz prezentacja projektów powstałych na warsztatach

13:45 – 14:25 | Jacek Masłowski (Atom Comics), Rafał Szłapa | spotkanie prowadzi Tomasz Pstrągowski

14:30 – 15:00 | Fakty nieautentyczne | prelekcja Karola ‚KRLa’ Kalinowskiego

15:05 – 15:45 | Panel Wydawnictwa 23 | Jacek Kuziemski, Mateusz Piątkowski, Łukasz Kowalczuk, Jerzy Łanuszewski | prowadzi Elżbieta Żukowska

15:50 – 16:30 | Mira Morawska, Karolina Plewińska | spotkanie prowadzi Tomasz Pstrągowski

16:35 – 17:15 | Panel gier fabularnych: Łukasz Kołodziej, Kamila ‚Favi’ Firus-Zalewska | prowadzi Elżbieta Żukowska

17:20 – 18:00 | Mateusz Skutnik, Michał Śledziński | spotkanie prowadzi Tomasz Pstrągowski

18:05 – 18:45 | Jack Teagle, Sha Nazir | spotkanie prowadzi Łukasz Kowalczuk

przerwa techniczna

19:15 – 20:15 | Z okna komiksu – etiudy na podstawie Mysiej Straży oraz Wielkiej ucieczki z ogródków działkowych | Teatr w Międzyczasie