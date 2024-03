Tancerki z Rumi zdobyły 14 tytułów mistrzyń i wicemistrzyń świata

Reprezentantki Zespołu Tańca Spin z MOSiR w Rumi zameldowały się w miniony weekend w Dubrowniku. Trwały tu bowiem mistrzostwa świata Federacji WADF World Championship in Stage Dances.

Wyjazd okazał się nad wyraz owocny. Tancerki Maja Skiba, Maja Mikucka, Aniela Gawryś oraz Anna Kossowska przywiozły z Chorwacji cały worek tytułów mistrzowskich i wicemistrzowskich.

- To, co się wydarzyło, jest trudne do opisania słowami! Nasze cztery wspaniałe tancerki zdobyły łącznie 14 tytułów mistrza i wicemistrza świata - komentuje zespół Spin, dziękując jednocześnie wszystkim tym, którzy przyczynili się do sukcesu dziewczyn, w tym trenerom, choreografom oraz rodzicom mistrzyń.