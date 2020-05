Duathlon 2020 w Rumi przeniesiony na październik |ZDJĘCIA Z POPRZEDNICH EDYCJI

- Jest to dla nas bardzo trudna decyzja, z którą musieliśmy się zmierzyć już teraz. Zdajemy sobie sprawę, że pandemia pokrzyżowała plany startowe nie tylko nam, ale przede wszystkim zawodnikom, dla których chcieliśmy po raz czwarty zorganizować to wydarzenie. W związku ze zmianą terminu wniesione przez uczestników opłaty startowe na zawody zostaną automatycznie przeniesione na nowy termin imprezy. Jeśli nowy termin imprezy nie będzie odpowiadał zawodnikom, to każdy będzie mógł skorzystać z jednej z trzech poniższych propozycji - informują organizatorzy.



Propozycja nr 1

Przenieś swój pakiet startowy do wysokości wniesionej opłaty na inną imprezę organizowaną w 2020 roku przez Energy Events. Wierzymy, że inne imprezy jeszcze się odbędą, dlatego dajemy możliwość przeniesienia wpisowego na imprezę dostępna w naszym systemie zapisów na stronie www.TimeRecords.pl. Termin na skorzystanie z tej opcji upływa zawsze 14 dni przed dowolnymi zawodami organizowanymi przez Energy Events.



Propozycja nr 2

Poproś o przeniesienie opłaty startowej na imprezę w Rumi w roku 2021. W tej chwili nie znamy jeszcze terminu zawodów w roku 2021, ale zakładamy, że podobnie jak w ostatnich latach będzie to wiosna. Niezależnie od wysokości opłaty startowej w roku 2021 skorzystanie z opcji przeniesienia opłaty z roku 2020 daje Wam gwarancję startu w zawodach, bez dopłacania różnicy w opłatach pomiędzy rokiem 2020 a 2021. Po licznych rozmowach i konsultacjach z organizatorami zawodów w Polsce i Europie nie mamy wątpliwości, że sytuacja związana a koronawirusem spowoduje globalny wzrost opłat startowych na imprezy w roku 2021. Termin na decyzję w sprawie przeniesienia opłaty startowej na rok 2021 macie do 25 września 2020 roku do godziny 23:59, czyli na trochę ponad 14 dni przed nowym terminem imprezy.