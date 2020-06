Dziecięca Sesja Rady Miejskiej Rumi, czyli władza ponownie w rękach dzieci |ZDJĘCIA

Ze względu na związane z epidemią COVID-19 obostrzenia tegoroczne obrady różniły się od poprzednich. W czytelni Stacji Kultura pojawili się wyłącznie przedstawiciele szkół uczestniczących w projekcie „Rumia oczami dzieci” oraz ich opiekunowie, łącznie niespełna 30 osób.

Tradycyjnie uroczystego otwarcia dziecięcej sesji dokonał Krzysztof Woźniak, który od czterech miesięcy pełni funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi. Jego zadaniem było wprowadzenie młodych – zarówno stażem, jak i wiekiem – radnych w nowe obowiązki. Dzieci nie dały po sobie poznać, że to ich debiut. Bez problemu dostosowały się do panujących zasad, by po chwili przejść do prezentacji projektów uchwał, głosowań oraz dyskusji.

Młodzi radni reprezentowali Publiczną Szkołę Podstawową Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny, Szkołę Podstawową nr 1 im. Józefa Wybickiego, Szkołę Podstawową nr 4 im. Janusza Korczaka, Szkołę Podstawową nr 6 im. A. Majkowskiego, Szkołę Podstawową nr 7 im. Karola Wojtyły, Szkołę Podstawową nr 8 im. ks. Stanisława Ormińskiego, Szkołę Podstawową nr 9 im. kpt. Karola Olgierda Borchardta oraz Szkołę Podstawową nr 10 im. Jana Brzechwy.