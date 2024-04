Kwiecień 2024 w Rumi: Przegląd najważniejszych wydarzeń marca 2024

Przegląd marca 2024 w Rumi: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Arka Gdynia zagra na wyjeździe z Miedzią Legnica w sobotę (30.03.2024 r.) w meczu piłkarskiej Fortuny 1. Ligi. Kogo do gry na to spotkanie wybrał trener Wojciech Łobodziński i czy zaskoczył zmianami w podstawowym składzie zespołu z Gdyni. Sprawdźcie oficjalny skład Arki Gdynia na mecz z Miedzią Legnica.

O pełnym sukcesów wyjeździe może mówić Zespół Tańca Spin z Rumi. Cztery podopieczne grupy wywalczyły łącznie 14 tytułów mistrzyń i wicemistrzyń podczas światowych zmagań w Dubrowniku. - To, co się wydarzyło, jest trudne do opisania słowami - komentuje zespół.